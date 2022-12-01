Fenerbahçe kendi evinde oynadığı hazırlık karşılaşmasında ceza yedi! - Son Dakika
Üye Girişi

Fenerbahçe kendi evinde oynadığı hazırlık karşılaşmasında ceza yedi!

01.12.2022 17:34

Fenerbahçe, lisans çıkartmadığı Mauricio Lemos'u Rayo Vallecano maçında oynattığı için TFF'den para cezası yedi.

TFF, Fenerbahçe'de lisansı çıkarılmayan ve Rayo Vallecano ile oynanan hazırlık maçında forma giyen Mauricio Lemos için sarı-lacivertli kulübe para cezası verdi.

FENERBAHÇE KAZANDI

Kulüpler Birliği Vakfının iş birliği içinde olduğu LaLiga ile düzenlediği Dostluk Turnuvası'nın ilk maçında Fenerbahçe, İspanya'nın Rayo Vallecano takımını 3-1 yendi. Sarı-lacivertli takımın gollerini 71. dakikada Osayi-Samuel (Penaltıdan), 76. dakikada Joshua King ve 83. dakikada Ferdi Kadıoğlu kaydetti.

LİSANSSIZ LEMOS OYUNA GİRDİ

Kanarya'da bu sezon lisansı çıkarılmayan Mauricio Lemos, Rayo Vallecano maçının 46. dakikasında Serdar Aziz'in yerine oyuna dahil oldu. Ajansspor'un haberine göre; Türkiye Futbol Federasyonu da (TFF), lisansı çıkarılmayan ve Rayo Vallecano maçında oynatılan Mauricio Lemos için Fenerbahçe'ye 25 bin TL para cezası verdi.

Kaynak: Diğer
YORUMLAR
500
Fenerbahçeli Joshua King'in hazırlık maçında rakibe yaptığı 'çıkışa gel' hareketi olay oldu Fenerbahçeli Joshua King'in hazırlık maçında rakibe yaptığı 'çıkışa gel' hareketi olay oldu Fenerbahçe'nin kamp programı belli oldu Fenerbahçe'nin kamp programı belli oldu

Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe kendi evinde oynadığı hazırlık karşılaşmasında ceza yedi! - Son Dakika

Bu haber Diğer tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Diğer tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Diğer kurumudur.

Son Dakika
17:29 Fenerbahçe kendi evinde oynadığı hazırlık karşılaşmasında ceza yedi!
17:14 Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsveçli gazetecinin sorduğu soruya sinirlenip röportajı yarıda bıraktı
17:08 "Her iş görüşmemde bunu söyleyince işi kaptım" diyen TikTok kullanıcısı 1,8 milyon kez görüntülendi! İşte o sözler...
16:58 Türk sinemasına damga vuran güzellerden biriydi! Serpil Çakmaklı adeta yıllara meydan okuyor
16:56 Beşiktaş Başkanı Çebi'den TFF'ye "yabancı kuralı" teklifi: Yerlilere ödediğimiz bonservisleri bize versinler, sonra yerli oyuncu sayısını düşürsünler
16:32 Park halindeki araç patladı! 3 yaşındaki çocuk feci şekilde yaşamını yitirdi
16:27 Uyandırılan virüsle ilgili insanlığa uyarı! Baba Vanga'nın bir kehaneti daha tuttu
16:30 Hakan Ural, canlı yayında "Tomografi cihazı yok" diyerek yaralı çocuğa müdahale etmeyen özel hastaneye öfke kustu
16:25 ABD'li şarkıcı Jake Flint evlendikten birkaç saat sonra yaşamını yitirdi
14:26 2018'deki felaket yeniden yaşanabilir! 38 yıl sonra harekete geçen yanardağda lav akışı sürüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2022 18:01:09. #1.13#
SON DAKİKA: Fenerbahçe kendi evinde oynadığı hazırlık karşılaşmasında ceza yedi! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement