Fenerbahçe, Lugano maçı için hazır - Son Dakika
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Fenerbahçe, Lugano maçı için hazır

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak Lugano, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Ülker Stadı'nda yapılan antrenmanda teknik direktör Mattia Croci-Torti yönetiminde çalışmalar gerçekleştirildi. Fenerbahçe'nin deplasmanda 4-3 kazandığı ilk maçın rövanşı yarın saat 20.00'de Ülker Stadı'nda oynanacak.

29.07.2024 19:29
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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak Lugano, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Ülker Stadı'nda teknik direktör Mattia Croci-Torti yönetiminde yapılan antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

İdman öncesinde teknik ekip ve futbolcular kısa bir toplantı yaptı. Isınma koşusuyla başlayan antrenman, orta yuvarlakta yapılan top kapma çalışmasıyla devam etti. Lugano takımının, basına kapalı bölümde ise Fenerbahçe maçının taktiği üzerine çalıştığı öğrenildi.

İlk maçı deplasmanda 4-3 kazanan Fenerbahçe, yarın saat 20.00'de Ülker Stadı'nda Lugano'yu ağırlayacak.

Kaynak: AA

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