Fenerbahçe Lyon'la 306. Maçını Oynayacak

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında yarın Fransa'nın Olimpik Lyon takımına konuk olacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 306. karşılaşmasına çıkacak.

Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında çıktığı 305 müsabakada 121 galibiyet elde ederken 67 beraberlik aldı. Sahadan 117 kez mağlup ayrılan Fenerbahçe, 305 mücadelede rakip fileleri 415 kez havalandırdı, kalesinde ise 425 gol gördü.

Şampiyonlar Ligi elemelerinde 48. maç

Fenerbahçe, Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonunun elemelerinde yarın 48. maçını oynayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerindeki 47 karşılaşmada 18 galibiyet elde eden sarı-lacivertliler, 15 maçtan beraberlikle ayrıldı. Fenerbahçe, 14 müsabakayı ise mağlubiyetle tamamladı.

Sarı-lacivertliler, söz konusu 47 maçta rakip fileleri 68 kez havalandırırken kalesinde 53 gol gördü.

Avrupa kupaları performansı

Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:

Organizasyon O G B M A Y UEFA Kupası 54 18 10 26 72 91 UEFA Avrupa Ligi 104 50 31 23 148 107 Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası 33 9 4 20 30 70 UEFA Şampiyonlar Ligi eleme 47 18 15 14 68 53 UEFA Şampiyonlar Ligi 40 11 6 23 42 70 Avrupa Kupa Galipleri Kupası 9 3 1 5 11 11 UEFA Konferans Ligi 18 12 - 6 44 23 TOPLAM 305 121 67 117 415 425

Kaynak: AA