Fenerbahçe Lyon'la 306. Maçını Oynayacak - Son Dakika
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Fenerbahçe Lyon'la 306. Maçını Oynayacak

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Fenerbahçe, Lyon ile UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda 306. Avrupa kupası maçına çıkıyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında yarın Fransa'nın Olimpik Lyon takımına konuk olacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 306. karşılaşmasına çıkacak.

Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında çıktığı 305 müsabakada 121 galibiyet elde ederken 67 beraberlik aldı. Sahadan 117 kez mağlup ayrılan Fenerbahçe, 305 mücadelede rakip fileleri 415 kez havalandırdı, kalesinde ise 425 gol gördü.

Şampiyonlar Ligi elemelerinde 48. maç

Fenerbahçe, Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonunun elemelerinde yarın 48. maçını oynayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerindeki 47 karşılaşmada 18 galibiyet elde eden sarı-lacivertliler, 15 maçtan beraberlikle ayrıldı. Fenerbahçe, 14 müsabakayı ise mağlubiyetle tamamladı.

Sarı-lacivertliler, söz konusu 47 maçta rakip fileleri 68 kez havalandırırken kalesinde 53 gol gördü.

Avrupa kupaları performansı

Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:

Organizasyon

O

G

B

M

A

Y

UEFA Kupası

54

18

10

26

72

91

UEFA Avrupa Ligi

104

50

31

23

148

107

Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası

33

9

4

20

30

70

UEFA Şampiyonlar Ligi eleme

47

18

15

14

68

53

UEFA Şampiyonlar Ligi

40

11

6

23

42

70

Avrupa Kupa Galipleri Kupası

9

3

1

5

11

11

UEFA Konferans Ligi

18

12

-

6

44

23

TOPLAM

305

121

67

117

415

425

Kaynak: AA

UEFA Şampiyonlar Ligi, Fenerbahçe, Futbol, Lyon, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe Lyon'la 306. Maçını Oynayacak - Son Dakika

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