Fenerbahçe maçında kartını çıkartamayan Mete Kalkavan'a Fırat Aydınus'tan destek: Formaların ceplerinde sorun var

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Kart göstermek için F.Bahçeli yıldızın yanına giderken yaptığı hareket maçın önüne geçti

Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, Alanyaspor'u 3-1 mağlup etti. Karşılaşmada hakem Mete Kalkavan'ın Osayi Samuel'e kart göstermek için yanına giderken yaptığı hareket çok tartışıldı.

ELİNİ ÖNCE ARKA, SONRA ÖN CEBİNE GÖTÜRDÜ

Osayi Samuel'in yanına giderken genel hakemlerin kırmızı kartını taşıdıkları arka cebine elini götüren Kalkavan, futbolcunun yanına geldiğinde ise elini bir anda ön cebine atıp sarı kart çıkardı. Bu hareket Kalkavan'ın kırmızı karttan son anda vazgeçtiği şeklinde yorumlanırken eski hakem Fırat Aydınus, TV8.5 ekranlarında yaptığı açıklamada Kalkavan'a sahip çıktı.

"HAKEM ARKADAŞLAR, KARTLARI CEBİNDEN ÇIKARAMIYOR"

Aydınus konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Mete Kalkavan'ın elinin arka cebine gitmesi ve sonra sarı kart çıkarması hakkında; bence şu var. Şu formaların ceplerinde sorun var. Trabzon'da, daha önceki maçlarda yaşadık. Hakem arkadaşlar, kartları cebinden çıkaramıyor.

"BEN HİÇ ŞORTUMUN ARKASINDAN KIRMIZI KART ÇIKARMADIM"

Ön cepten çıkaramadığı için arka cepten yedekleri çıkarmaya çalışıyor. Mete Kalkavan, arka cebinden kartı çıkaramadı. Mevzu bu. Genelde insanlarda şöyle bir durum var; kırmızı arka cepte, sarı kart ön cepte. Ben sarı kart sağ ön, kırmızı kartı da sol önde taşırdım. Yedek kartlar da arka cebimdeydi. Ben hiç şortumun arkasından kırmızı kart çıkarmadım." dedi.