Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, Alanyaspor'u 3-1 mağlup etti. Karşılaşmada hakem Mete Kalkavan'ın Osayi Samuel'e kart göstermek için yanına giderken yaptığı hareket çok tartışıldı.
Osayi Samuel'in yanına giderken genel hakemlerin kırmızı kartını taşıdıkları arka cebine elini götüren Kalkavan, futbolcunun yanına geldiğinde ise elini bir anda ön cebine atıp sarı kart çıkardı. Bu hareket Kalkavan'ın kırmızı karttan son anda vazgeçtiği şeklinde yorumlanırken eski hakem Fırat Aydınus, TV8.5 ekranlarında yaptığı açıklamada Kalkavan'a sahip çıktı.
Aydınus konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Mete Kalkavan'ın elinin arka cebine gitmesi ve sonra sarı kart çıkarması hakkında; bence şu var. Şu formaların ceplerinde sorun var. Trabzon'da, daha önceki maçlarda yaşadık. Hakem arkadaşlar, kartları cebinden çıkaramıyor.
Ön cepten çıkaramadığı için arka cepten yedekleri çıkarmaya çalışıyor. Mete Kalkavan, arka cebinden kartı çıkaramadı. Mevzu bu. Genelde insanlarda şöyle bir durum var; kırmızı arka cepte, sarı kart ön cepte. Ben sarı kart sağ ön, kırmızı kartı da sol önde taşırdım. Yedek kartlar da arka cebimdeydi. Ben hiç şortumun arkasından kırmızı kart çıkarmadım." dedi.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe maçında kartını çıkartamayan Mete Kalkavan'a Fırat Aydınus'tan destek: Formaların ceplerinde sorun var - Son Dakika