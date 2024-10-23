Fenerbahçe, Manchester United Maçına Hazır

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UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Manchester United ile sahasında karşılaşacak Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe, yarın saat 22.00'de Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde Manchester United ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, bu maçın hazırlıklarını Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleştirilen antrenman, ilk olarak ısınma hareketleriyle başladı. İstasyon çalışmasıyla devam eden idmanda daha sonra 5'e 2 pas çalışmasına geçildi.

Kaleciler Dominik Livakovic ve İrfan Can Eğribayat, kaleci antrenörü eşliğinde çalıştı.

Sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde ile Cengiz Ünder, antrenmana katılmazken tedavileri sürüyor.

Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Manchester United maçının taktiği üzerinde duruldu. - İSTANBUL