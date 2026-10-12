Fenerbahçe Medicana Başantrenörü Atik, kupa hedefiyle taraftarı tribünlere çağırdı

Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Taner Atik, yeni sezonda takıma katılan oyuncularla güzel bir sinerji yakaladıklarını ve başarılı olacaklarına inandığını söyledi.

Taner Atik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, beş haftalık bir hazırlık süreci geçirdiklerini belirterek, "Oynayacağımız 2 hazırlık maçı var, bir sonraki hafta da ligi açıyoruz. Yoğun bir programdan geçiyoruz. İyi bir hazırlık dönemi geçirdiğimizi düşünüyorum. Sezon hazırlıklarına birlikte başladığımız bir oyuncu grubu vardı. Onlar son derece iyiler. Milli takımlardan aramıza katılan oyuncular oldu. O sporcularla diğer sporcuların adaptasyonunu en iyi şekilde yapmaya çalıcağız. Önümüzdeki hazırlık maçlarıyla bu süreci tamamlayıp lige hazır olmaya çalışıyoruz." dedi.

Takımda bazı sakatlıkların olduğunu anlatan Atik, "Oyuncuların milli takım programları çok yoğun oluyor. Oyuncular kulüp sezonunun ardından kısa bir ara verip milli takıma gidiyorlar ve orada da programları oldukça yoğun. Bu oyuncular üzerinde fiziksel açıdan bazı sorunlar oluşturuyor, bizim de böyle bir durumumuz var. Ama en iyi şekilde bunu yönetmeye ve sporcularımızı toparlamaya çalışıyoruz. Sezonun ilk maçına tam anlamıyla hazır hale gelmek için sağlık ve performans ekibiyle elimizden geleni yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Oyuncuların bizlerle iletişimi son derece güzel"

Taner Atik, 2026-2027 sezonunda hedeflerinin her zaman kupa kazanmak olduğunu belirtti.

Sarı-lacivertli takımdaki her oyuncunun kendisi için çok kıymetli olduğunu anlatan Atik, şunları kaydetti:

"Bizim oyuncularımız bize göre dünyanın en iyisi çünkü bizim oyuncularımız. Yerlisi, yabancısı, genci, tecrübelisi fark etmeksizin hepsi çok kıymetli, çok değerli. Yeni transferlerimiz var. Bedirhan, Muhammet, Anderson, Beytullah… Hepsi birbirinden değerli. Bireysel olarak iyi olmak önemli ancak takım olarak ne kadar iyi olduğumuz çok daha önemli. İyi bir takım olmak için çaba sarf ediyoruz. Şu ana kadarki enerji, sinerji, oyuncuların bizlerle iletişimi son derece güzel. Bunun sonuca da yansıyacağına inanıyorum."

Tecrübeli başantrenör, kulüp yöneticilerinin de sezon hedefleriyle ilgili çok net açıklamalar yaptığını ifade ederek, "Fenerbahçe'nin hedefi her zaman kupa. Hem Avrupa'da hem de Türkiye'de kupa mücadelesi veren bir takımız. Bunun için ciddi bir çaba sarfediyoruz. Bu sadece saha içindeki performansla elde edilecek bir şey değil, taraftarımızla yaratacağımız sinerjiyle oluşması gerekiyor. Takımıma inanıyorum. Taraftarımızın da bu takıma sahip çıkacağına ve yanında duracağına, takımın sinerjisini ve performansını artıracak her türlü etkinlik içerisinde olacağına inanıyorum. Kendilerini de tribünlere bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.