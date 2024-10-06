Salon: TVF Cengiz Göllü
Hakemler: Yavuz Akdemir, Serap Kuka
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Arda Bostan, Morales, Ertuğrul Muhammet, Abreu, Panou, Fatih Eren Uğur ( Umut Özdemir, Yunus Emre Erşahin, Emre Berat Fırat, Emir Kutay Erden, Gökhan Çatal)
Fenerbahçe Medicana: Salehi, Ahmet Samet Baltacı, Drzyza, Yasin Aydın, Osman Çağatay Durmaz, Luburic (Caner Dengin, Burak Güngör)
Setler: 17-25, 25-16, 20-25, 20-25
Süre: 102 dakika (24, 24, 27, 27)
SMS Grup Efeler Ligi ilk haftasında Fenerbahçe Medicana, deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe Medicana Bursa'yı Yendi - Son Dakika
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