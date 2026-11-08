Fenerbahçe Medicana, THY'yi deplasmanda 3-0 yenip 8. haftayı galibiyetle geçti

Fenerbahçe Medicana, THY'yi deplasmanda 3-0 yenip 8. haftayı galibiyetle geçtiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Vodafone Sultanlar Ligi 8. haftasında Fenerbahçe Medicana, deplasmanda Türk Hava Yolları'nı 3-0'lık skorla geçti. 18-25, 17-25 ve 20-25'lik setlerle kazanan Fenerbahçe Medicana, haftayı galibiyetle kapattı.
Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol
Hakemler: Ramazan Çevik, Mehmet Topal
Türk Hava Yolları: Sıla Çalışkan, Derya Cebecioğlu, Beyza Arıcı, Lazareva, Degradi, Baijens (Melis Yılmaz, Bahar Akbay, Buse Kara, Eda Kafkas, Milenkovic)
Fenerbahçe Medicana: Eda Erdem Dündar, Orro, Fedorovtseva, Kübra Akman, Melissa Vargas, DeSouza (Gizem Örge, Castillo, Hande Baladın)
Setler: 18-25, 17-25, 20-25
Süre: 80 dakika (27, 26, 27)
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 8. haftasında Fenerbahçe Medicana, deplasmanda Türk Hava Yolları'nı 3-0 yendi.
Kaynak: AA
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