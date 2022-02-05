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Fenerbahçe-Medipol Başakşehir maçından notlar - Son Dakika

Fenerbahçe-Medipol Başakşehir maçından notlar

05.02.2022 19:24
Fenerbahçe-Medipol Başakşehir maçından notlar

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Medipol Başakşehir'i konuk eden Fenerbahçe, son maçına göre ilk 11'de 5 değişiklikle sahaya çıktı.

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Medipol Başakşehir'i konuk eden Fenerbahçe, son maçına göre ilk 11'de 5 değişiklikle sahaya çıktı.

Sarı-lacivertli takımın 23. haftada Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kaldığı müsabakaya ilk 11'de başlayan Serdar Aziz sarı kart cezası, Filip Novak sakatlığı, Miha Zajc ise gribal enfeksiyon nedeniyle kadroda yer almadı.

Söz konusu müsabakanın ilk 11'inde yer alan Serdar Dursun ile Enner Valencia ise yedeğe çekildi.

Teknik direktör İsmail Kartal, bu isimlerin yerine Jose Sosa, Mergim Berisha, Dimitrios Pelkas, Ferdi Kadıoğlu ve Attila Szalai'ye ilk 11'de şans verdi.

Fenerbahçe, karşılaşmaya Berke Özer, Nazım Sangare, Kim Min-jae, Szalai, Ferdi Kadıoğlu, Miguel Crespo, Sosa, Bright Osayi-Samuel, İrfan Can Kahveci, Pelkas ve Berisha 11'iyle çıktı.

Yedek kulübesinde ise Osman Ertuğrul Çetin, Ozan Tufan, Mert Hakan Yandaş, Diego Rossi, Valencia, Serdar Dursun, Marcel Tisserand, Çağtay Kurukalıp, Burak Kapacak ve Arda Okan Kurtulan yer aldı.

Fenerbahçe'de 6 eksik

Sarı-lacivertli takımda 6 futbolcu, çeşitli gerekçelerle Medipol Başakşehir maçının kadrosuna alınmadı.

Kart cezalısı Serdar Aziz'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Mesut Özil, Filip Novak ve Luiz Gustavo ile gribal enfeksiyon geçiren Miha Zajc kadroya dahil edilmedi.

Sezon başında kiralandığı İngiltere Premier Lig ekibi Watford'dan Fenerbahçe'ye dönen Ozan Tufan ise yedek kulübesinde yer aldı.

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Spor Toto Süper Lig, Fenerbahçe, Başakşehir, Spor Toto, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fenerbahçe-Medipol Başakşehir maçından notlar - Son Dakika Spor


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