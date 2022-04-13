Fenerbahçe: "Merkez Hakem Kurulu hiçbir şey olmamışçasına, tüm bu kaos yaşanmamışçasına görevine devam etmektedir. - Son Dakika
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Fenerbahçe: "Merkez Hakem Kurulu hiçbir şey olmamışçasına, tüm bu kaos yaşanmamışçasına görevine devam etmektedir.

13.04.2022 00:58
Fenerbahçe: "Merkez Hakem Kurulu hiçbir şey olmamışçasına, tüm bu kaos yaşanmamışçasına görevine devam etmektedir.

Fenerbahçe: "Merkez Hakem Kurulu hiçbir şey olmamışçasına, tüm bu kaos yaşanmamışçasına görevine devam etmektedir.

Fenerbahçe: "Merkez Hakem Kurulu hiçbir şey olmamışçasına, tüm bu kaos yaşanmamışçasına görevine devam etmektedir. Sorumluluk, sadece Türk futbolunun içerisinde bulunduğu paradokslara rağmen istifa etmeyen MHK'nın değil; bunu sorgulamayan, yaşananları reddetmeyen, takip etmeyen, 'nasıl?' diye sormayan herkesindir. Bu ayıp hepimizindir!" - İSTANBUL

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Merkez Hakem Kurulu, Fenerbahçe, İstifa, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Fenerbahçe: 'Merkez Hakem Kurulu hiçbir şey olmamışçasına, tüm bu kaos yaşanmamışçasına görevine devam etmektedir. - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe: "Merkez Hakem Kurulu hiçbir şey olmamışçasına, tüm bu kaos yaşanmamışçasına görevine devam etmektedir. - Son Dakika
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