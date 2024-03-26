Fenerbahçe, milli maç arasında hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe, milli maç arasında hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, milli maçlar dolayısıyla verilen arada antrenmanlarını sürdürdü. İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. Milli oyuncuların yer almadığı idman, pas çalışması ve dayanıklılık koşularıyla devam etti ve dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı.

26.03.2024 15:07  Güncelleme: 15:09
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'e milli maçlar dolayısıyla verilen arada hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladığı belirtildi.

Milli oyuncuların yer almadığı idmanın pas çalışması ve dayanıklılık koşularıyla devam ettiği, ardından dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandığı aktarıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe, milli maç arasında hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

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