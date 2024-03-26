Fenerbahçe, milli maç arasında hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'e milli maçlar dolayısıyla verilen arada hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladığı belirtildi.
Milli oyuncuların yer almadığı idmanın pas çalışması ve dayanıklılık koşularıyla devam ettiği, ardından dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandığı aktarıldı.
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