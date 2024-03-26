Fenerbahçe, milli maç arasında hazırlıklarını sürdürdü

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde Pickleball Eğitmen Eğitimi Verildi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde Abide Hasan Nuri Öncüler Huzurevi sakinlerinin de katılımıyla Pickleball eğitmen eğitimi düzenlendi. Pickleball, MSKÜ'de öğrencilerin yeni gözdesi haline geldi. Eğitimde Uluslararası Pickleball Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri Asene Erdinç ve Davut Güngör de yer aldı. Muğla'da bir ilk olan bu etkinlikle Pickleball'un tanıtımı ve yaygınlaşması hedefleniyor.