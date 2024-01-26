Fenerbahçe, MKE Ankaragücü maçı için hazırlıklarını sürdürdü

22:35 • •
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen çalışma; koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından iki gruba ayrılan oyuncular, pas çalışması yaptılar. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.
Sarı-lacivertliler hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla tamamlayacak. - İSTANBUL
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