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Fenerbahçe, MKE Ankaragücü maçı için hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Fenerbahçe, MKE Ankaragücü maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen çalışmada oyuncular koşu, ısınma, çabukluk hareketleri ve pas çalışması yaptılar. Sarı-lacivertliler, yarın yapacakları çalışmayla hazırlıklarını tamamlayacak.

Fenerbahçe, MKE Ankaragücü maçı için hazırlıklarını sürdürdü
26.01.2024 - 23:07,
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen çalışma; koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından iki gruba ayrılan oyuncular, pas çalışması yaptılar. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Sarı-lacivertliler hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla tamamlayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Son Dakika Spor Fenerbahçe, MKE Ankaragücü maçı için hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika


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