Fenerbahçe, Monaco'ya 99-69 Yenildi

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Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 15. haftasında ağırladığı Fransa temsilcisi Monaco'ya 99-69 mağlup olan Fenerbahçe'de başantrenör Sarunas Jasikevicius, savunmada çok kötü bir performans sergilediklerini söyledi.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Litvanyalı çalıştırıcı, "Monaco'yu tebrik ediyorum. Daha iyi oynadılar. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Savunmada çok kötüydük. Üçüncü çeyrekte çok zor atışlarda isabet buldular. Sahamızda 99 sayı yememiz kabul edilebilir bir şey değil." ifadelerini kullandı.

Sakat oyuncuların sayısının artmasıyla ilgili bir soruyu yanıtlayan Jasikevicius, "Fenerbahçe'de bahane olmaz. Aynı takım Madrid'de kazandı. Yanlışlara bakmak lazım. Pes etmeden yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Sorunları hafife alamayız. Karakter ortaya koyup fedakarlık beklemeliyiz. Benim başantrenör olduğum takımda asla bahane kabul edilemez." diye konuştu.

Spanoulis: "Bizim için büyük bir galibiyet"

Monaco Başantrenörü Vassilis Spanoulis, güçlü bir takıma karşı çok önemli bir galibiyet aldıklarını belirtti.

Karşılaşmada istediklerini sahaya yansıttıklarını vurgulayan Spanoulis, "Bizim için büyük bir galibiyet. Sabırlı oynadık ve çok büyük takıma karşı galibiyet aldık. Topu çok iyi çevirdik. İyi bir takım oyunu oynadık." şeklinde görüş belirtti.

Yunan başantrenör, mücadelede forma giyemeyen milli oyuncu Furkan Korkmaz'ın antrenmanlara başladığını ve takıma katılmasını beklediklerini kaydetti.