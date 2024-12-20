Fenerbahçe Ngapeth'i Kadrosuna Kattı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Fenerbahçe Ngapeth'i Kadrosuna Kattı

Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, Earvin Ngapeth’i kadrosuna dahil etti.

20.12.2024 00:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, kadrosunu Earvin Ngapeth ile güçlendirdi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Earvin Ngapeth'e ailemize hoş geldin diyor, sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu bir kariyer yaşamasını temenni ediyoruz." denildi.

Takıma 2 Ocak'ta katılacak Fransız smaçörle 2025-2026 sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Kaynak: AA

Fenerbahçe, Magazin, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe Ngapeth'i Kadrosuna Kattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:46 ABD, Gazprom yaptırımında Türkiye’ye muafiyet tanıdı ABD, Gazprom yaptırımında Türkiye'ye muafiyet tanıdı
09:20 Bakan Güler: Suriyeli mültecilerin dönüşü için 2 aşamalı bir plan öngörülüyor Bakan Güler: Suriyeli mültecilerin dönüşü için 2 aşamalı bir plan öngörülüyor
08:37 Kırklareli’nde yük treni işçi servisine çarptı: 2 yaralı var Kırklareli'nde yük treni işçi servisine çarptı: 2 yaralı var
07:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 15 gün içinde Şam’ı ziyaret etmesi bekleniyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 gün içinde Şam'ı ziyaret etmesi bekleniyor
01:28 Husiler, İsrail’e meydan okudu: Uzun bir savaşa hazırız Husiler, İsrail'e meydan okudu: Uzun bir savaşa hazırız
14:52 Survivor afişinde yer verilen ismin fragmanda yer almaması kafa karıştırdı Survivor afişinde yer verilen ismin fragmanda yer almaması kafa karıştırdı
14:38 Bakan Işıkhan: Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz Bakan Işıkhan: Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz
14:34 İdil Belediye Başkanı Türkan Kayır, DEM Parti’den ihraç edildi İdil Belediye Başkanı Türkan Kayır, DEM Parti'den ihraç edildi
14:16 Irak, Suriyeli askerleri ülkelerine geri gönderiyor Irak, Suriyeli askerleri ülkelerine geri gönderiyor
14:14 Mustafa Sarıgül’den asgari ücret tepkisi Mustafa Sarıgül'den asgari ücret tepkisi
13:54 Kayıp kadının cansız bedeni denizde bulundu Kayıp kadının cansız bedeni denizde bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2024 09:59:53. #1.12#
SON DAKİKA: Fenerbahçe Ngapeth'i Kadrosuna Kattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.