Fenerbahçe Ngapeth'i Kadrosuna Kattı

Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, kadrosunu Earvin Ngapeth ile güçlendirdi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Earvin Ngapeth'e ailemize hoş geldin diyor, sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu bir kariyer yaşamasını temenni ediyoruz." denildi.
Takıma 2 Ocak'ta katılacak Fransız smaçörle 2025-2026 sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldığı belirtildi.
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