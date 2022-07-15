Fenerbahçe'nin 25 kişilik UEFA listesi belli oldu - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin 25 kişilik UEFA listesi belli oldu

15.07.2022 10:58
Fenerbahçe'nin 25 kişilik UEFA listesi belli oldu

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2'nci ön eleme turunda karşılaşacağı Dinamo Kiev maçı öncesinde UEFA'ya gönderdiği isim listesi belli oldu.

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2'nci ön eleme turunda karşılaşacağı Dinamo Kiev maçı öncesinde UEFA'ya gönderdiği isim listesi belli oldu. Sarı-lacivertli ekibin listesinde; Kim Min Jae, Tisserand, Gustavo, Samatta, Lemos, Caulker, Meyer, Nazım Sangare, Çağtay Kurukalıp ve Tiago Çukur yer almazken yeni transferlerden Arao, Lincoln, Joshua King, Emre Mor ve Bruma dahil edildi.

Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği 25 kişilik kadro şu isimlerden oluşuyor: " Altay Bayındır, Ertuğrul Çetin, Serdar Aziz, Novak, Szalai, Arao, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Rossi, Valencia, Pelkas, Joshua King, İrfan Can Kahveci, Lincoln Henrique, Bruma, Arda Güler, Zajc, Crespo, Burak Kapacak, İsmail Yüksek, Emre Mor, Berisha, Serdar Dursun, Osayi-Samuel, Muhammed Gümüşkaya."


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Kaynak: DHA

Dinamo Kiev, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin 25 kişilik UEFA listesi belli oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin 25 kişilik UEFA listesi belli oldu - Son Dakika
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