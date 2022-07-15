Fenerbahçe 'nin Şampiyonlar Ligi 2'nci ön eleme turunda karşılaşacağı Dinamo Kiev maçı öncesinde UEFA'ya gönderdiği isim listesi belli oldu. Sarı-lacivertli ekibin listesinde; Kim Min Jae, Tisserand, Gustavo, Samatta, Lemos, Caulker, Meyer, Nazım Sangare, Çağtay Kurukalıp ve Tiago Çukur yer almazken yeni transferlerden Arao, Lincoln, Joshua King, Emre Mor ve Bruma dahil edildi.

Kaynak: DHA

Dinamo Kiev, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'nin 25 kişilik UEFA listesi belli oldu - Son Dakika

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