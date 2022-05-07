Fenerbahçe'nin 28 şampiyonluk kupası divan toplantısında - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin 28 şampiyonluk kupası divan toplantısında

07.05.2022 10:54

- Fenerbahçe'nin 28 şampiyonluk kupası divan toplantısında Fenerbahçe'nin 28 şampiyonluk kupaları divan toplantısında yer aldı.

- Fenerbahçe'nin 28 şampiyonluk kupası divan toplantısında

İSTANBUL - Fenerbahçe'nin 28 şampiyonluk kupaları divan toplantısında yer aldı.

Fenerbahçe'nin kurulduğu günden bu yana aldığı 28 Lig Şampiyonluğu Kupası, gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'na getirildi. Sarı-lacivertlilerin 1959 yılı öncesi ve sonrasında kazandığı 28 kupalar, Kalamış Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantıda sergilendi.

Fenerbahçe'nin 28 şampiyonluk kupası divan toplantısında
Fenerbahçe'nin 28 şampiyonluk kupası divan toplantısında
Fenerbahçe'nin 28 şampiyonluk kupası divan toplantısında
Fenerbahçe'nin 28 şampiyonluk kupası divan toplantısında

YORUMLAR
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Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin 28 şampiyonluk kupası divan toplantısında - Son Dakika


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