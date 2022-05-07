- Fenerbahçe'nin 28 şampiyonluk kupası divan toplantısında
İSTANBUL - Fenerbahçe'nin 28 şampiyonluk kupaları divan toplantısında yer aldı.
Fenerbahçe'nin kurulduğu günden bu yana aldığı 28 Lig Şampiyonluğu Kupası, gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'na getirildi. Sarı-lacivertlilerin 1959 yılı öncesi ve sonrasında kazandığı 28 kupalar, Kalamış Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantıda sergilendi.
Kaynak: İHA
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'nin 28 şampiyonluk kupası divan toplantısında - Son Dakika