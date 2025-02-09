Fenerbahçe'nin 4000. Golü - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin 4000. Golü

Fenerbahçe\'nin 4000. Golü

Sebastian Szymanski, Fenerbahçe'nin Süper Lig'deki 4000. golünü attı.

09.02.2025 17:27
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Fenerbahçe'nin Süper Lig'de 4000. golü Polonyalı futbolcu Sebastian Szymanski'den geldi.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, Alanyaspor ile deplasmanda karşılaştı. Sarı-lacivertlilerde bu mücadele öncesi 4000. gol heyecanı da yaşandı. Kulüpte 2. sezonunu geçiren Sebastian Szymanski, Alanyaspor mücadelesinin 22. dakikasında fileleri havalandırdı ve kulüp tarihinin Süper Lig'de 4000. golüne imza attı.

Fenerbahçe'nin lig tarihinde ilk golünü Ergun Öztuna kaydetti. Öztuna, 1959 yılında Ankaragücü'nü 3-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın ilk golünü attı. Sarı-lacivertliler 1000. golüne 1979-1980 sezonunda Erol Togay'ın ayağından Adana Demirspor maçında ulaştı. Fenerbahçe'nin 2 bininci lig golüne ise Nijeryalı futbolcu Uche imza attı. Uche, 26 Ekim 1996'da İstanbul'da oynanan Trabzonspor müsabakasında takımına 3 puan kazandırırken, 2 bininci golü kaydetti. Sarı-lacivertlilerde birçok başarıya imza atan Alex de Souza, 3 bininci golü atarak adını tarihe yazdırdı. Alex, gol krallığı yaşadığı 2010-2011 sezonunda Bucaspor ile oynanan maçın 35. saniyesinde ağları havalandırdı ve bu ünvanın sahibi oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin 4000. Golü - Son Dakika

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