Fenerbahçe'nin Avrupa'da muhtemel rakibi belli oldu - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin Avrupa'da muhtemel rakibi belli oldu

18.07.2022 13:59
Fenerbahçe'nin Avrupa'da muhtemel rakibi belli oldu

Fenerbahçe, Dinamo Kiev'i elemesi durumunda Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Avusturya ekibi Sturm Graz ile karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe, Dinamo Kiev'i elemesi durumunda Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Avusturya ekibi Sturm Graz ile karşı karşıya gelecek.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminin ardından Fenerbahçe'nin rakibi Sturm Graz oldu. Kuraya seribaşı olarak katılan sarı-lacivertliler, 2. eleme turunda karşılaşacağı Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımını elemesi halinde 3. turda Sturm Graz ile karşı karşıya gelecek. İstanbul temsilcisi, 3. tura kalması halinde ilk maçını 2 veya 3 Ağustos'ta evinde, ikincisini ise 9 Ağustos'ta deplasmanda oynayacak.

Fenerbahçe, Dinamo Kiev'e elenmesi durumunda Şampiyonlar Ligi'ne veda edip, yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda devam edecek. Sarı-lacivertlilerin bu turdaki muhtemel rakibi ise Partizan (Sırbistan) veya Slovacko (Çekya) olacak. - İSTANBUL

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Fenerbahçe'de Dinamo Kiev maçı hazırlıkları sürüyor Fenerbahçe'de Dinamo Kiev maçı hazırlıkları sürüyor Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakibi belli oldu Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakibi belli oldu
Kaynak: İHA

Dinamo Kiev, Fenerbahçe, Avusturya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin Avrupa'da muhtemel rakibi belli oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin Avrupa'da muhtemel rakibi belli oldu - Son Dakika
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