Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi Zaferi

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi ikinci tur F Grubu'ndaki son maçında konuk olduğu İspanyol kulübü Valencia Basket'i 88-71 yendi.
Sarı-lacivertliler, Valensiya kentindeki Fuente de San Luis Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 29-14, ilk yarısını ise 59-31 üstünlükle bitirdi.
Üçüncü çeyrek sonunda 73-48 önde olan Fenerbahçe, sahadan 88-71 galip ayrıldı.
Fenerbahçe Opet'i galibiyete 18 sayı, 6 ribauntla oynayan Williams, 15 sayı, 10 asist, 3 top çalmayla "double double" yapan Allemand ve 14 sayı, 6 ribaunt, 6 asist, 4 top çalmayla maçı tamamlayan Meesseman taşıdı.
Son karşılaşmalar öncesi grup liderliğini garantileyen sarı-lacivertliler, 6'da 6 yaptı.
Fenerbahçe Opet, organizasyonda yarı final play-in oynayacak. Sarı-lacivertlilerin yarı final play-in'deki rakibi E Grubu'ndaki Tango Bourges Basket- Beretta Famila Schio maçının ardından belli olacak.
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