Fenerbahçe'nin 6 Temmuz Çarşamba günü Macaristan ekibi Mol Fehervar ile oynayacağı hazırlık müsabakası da bir gün öne alınmıştı.

Kaynak: AA

Fenerbahçe, Avusturya, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'nin Avusturya kampı 2 gün erken bitecek - Son Dakika

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