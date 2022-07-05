Fenerbahçe'nin Avusturya kampı 2 gün erken bitecek

Fenerbahçe Futbol A Takımı'nın Avusturya'da gerçekleştirdiği kamp çalışmaları, 2 gün erken sona erecek.
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında 1 Temmuz'da Avusturya'nın Graz şehrinin Bad Radkersburg kasabasına gelen sarı-lacivertlilerin, buradan 7 Temmuz Perşembe günü İstanbul'a dönmesi planlanmıştı.
Fenerbahçe'nin 6 Temmuz Çarşamba günü Macaristan ekibi Mol Fehervar ile oynayacağı hazırlık müsabakası da bir gün öne alınmıştı.
Sarı-lacivertli kafile, bu akşam saatlerinde oynanacak Mol Fehervar mücadelesinin ardından İstanbul'a dönecek.
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