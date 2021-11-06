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Erol Bilecik: "Galatasaray'ı 6-0 yenmemizin 19'uncu yıl dönümü" - Son Dakika

Erol Bilecik: "Galatasaray'ı 6-0 yenmemizin 19'uncu yıl dönümü"

06.11.2021 12:37

- Erol Bilecik: "Galatasaray'ı 6-0 yenmemizin 19'uncu yıl dönümü" Fenerbahçe Başkanvekili Erol Bilecik, Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda konuştu.

- Erol Bilecik: " Galatasaray'ı 6-0 yenmemizin 19'uncu yıl dönümü"

İSTANBUL - Fenerbahçe Başkanvekili Erol Bilecik, Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda konuştu. Bilecik konuşmasında, 6 Kasım 2002'de oynanan ve Fenerbahçe'nin 6-0 kazandığı Galatasaray derbisinin 19. yıldönümü olduğunu vurguladı.

Fenerbahçe Başkanvekili Erol Bilecik, 6 Kasım 2021 tarihinde gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda Fenerbahçe'nin 6 Kasım 2002 tarihinde Galatasaray'ı 6-0 yenmesiyle alakalı açıklamalarda bulundu. Ekonominin alfabesinin rakamlar olduğunu dile getiren Erol Bilecik, "Milyonlarca Fenerbahçeliyi bir arada tutan şeyin sayılarla, rakamlarla ifade edilemeyeceğini çok iyi biliyorum. Bizi bir arada tutan esas şey bu çubuklu sevda. Fenerbahçeli olmanın ne kadar önemli olduğunu anlatan binlerce şey var ama bugünkü atmosfere çok yakışacak birkaç şeyi sizlerle paylaşmak isterim. Günün ilk rakamı 6. Çünkü bugün 6 Kasım. 6 Kasım 2002'de Galatasaray'ı 6-0 yenmemizin 19'uncu yıl dönümü. Bunu söylemeden geçemeyeceğim" dedi.

Erol Bilecik: Galatasaray'ı 6-0 yenmemizin 19'uncu yıl dönümü
Erol Bilecik: Galatasaray'ı 6-0 yenmemizin 19'uncu yıl dönümü
Erol Bilecik: Galatasaray'ı 6-0 yenmemizin 19'uncu yıl dönümü
Erol Bilecik: Galatasaray'ı 6-0 yenmemizin 19'uncu yıl dönümü
Erol Bilecik: Galatasaray'ı 6-0 yenmemizin 19'uncu yıl dönümü
Erol Bilecik: Galatasaray'ı 6-0 yenmemizin 19'uncu yıl dönümü
Erol Bilecik: Galatasaray'ı 6-0 yenmemizin 19'uncu yıl dönümü
Erol Bilecik: Galatasaray'ı 6-0 yenmemizin 19'uncu yıl dönümü
Erol Bilecik: Galatasaray'ı 6-0 yenmemizin 19'uncu yıl dönümü

Erol Bilecik, Türk Lirası, Fenerbahçe, Kasım, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Erol Bilecik: 'Galatasaray'ı 6-0 yenmemizin 19'uncu yıl dönümü' - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Erol Bilecik: "Galatasaray'ı 6-0 yenmemizin 19'uncu yıl dönümü" - Son Dakika
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