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Fenerbahçe'nin Dyshawn Pierre'i sakatlandı - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin Dyshawn Pierre'i sakatlandı

Euroleague'in 22. haftasında Zalgiris Kaunas ile oynanan mücadelede Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın başarılı forveti Dyshawn Pierre'in sağ bacak hamstring kasında yırtık tespit edildiği ve tedavisine başlandığı açıklandı.

Fenerbahçe\'nin Dyshawn Pierre\'i sakatlandı
22.01.2024 - 14:59,  Güncelleme: 15:01
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Euroleague'in 22. haftasında Zalgiris Kaunas ile oynanan mücadelesinde sakatlanan Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın başarılı forveti Dyshawn Pierre'in sağ bacak hamstring kasında yırtık tespit edildiği ve tedavisine başlanıldığını açıkladı.

Fenerbahçe'nin başarılı basketbolcusu Dyshawn Pierre, Euroleague'in 22. haftasında deplasmanda oynanan Zalgiris Kaunas müsabakasında sakatlanarak kenara gelmişti. Kanadalı basketbolcunun sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Dyshawn Pierre, 19 Ocak Cuma günü oynanan Zalgiris Kaunas karşılaşmasında sakatlık yaşamıştır. Sporcumuzun yapılan kontrollerinin ardından sağ bacak hamstring kasında yırtık tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. Dyshawn Pierre'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede takıma katılmasını temenni ediyoruz" ifadeleri kullanıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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