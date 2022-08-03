Fenerbahçe'de başkanlık seçimlerini Ali Koç'a kaybettikten sonra spordan elini ayağını çeken ve kameralardan uzak bir hayatı seçen Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, uzun bir aradan sonra ilk kez objektiflere takıldı.
Yıldırım, kardeşi Ali Yıldırım, eşi Belgin Yıldırım, eski futbolculardan Mehmet Topal, eşi Selda Topal ve Fenerbahçe eski iletişim sorumlusu Necati Mete ile boğazdaki lüks restoranda bir araya geldi.
Eski başkan Yıldırım'ın bir hayli zayıfladığı ve kollarının inceldiği dikkatlerden kaçmazken, grubun neşeli olduğu görüldü.
30 Mart tarihinde bypass kalp ameliyatı olan Yıldırım, uzun süredir basına görüntü vermiyordu.
İşte o fotoğraf:
Son Dakika › Spor › Aziz Yıldırım yeniden meydana çıktı! Eski halinden eser yok - Son Dakika