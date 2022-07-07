Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Comolli, o dönem yardımcısı olan Selinay Gürgenç ile dünya evine girdi!

Sarı-lacivertlilerde görev yaptığı dönemde Robin Van Persie ve Luis Nani gibi dünyaca ünlü futbolcuları Fenerbahçe'ye kazandıran sportif direktör Damien Comolli dünyaevine girdi.

FENERBAHÇE'DEKİ YARDIMCISIYLA EVLENDİ

Ajansspor'da yer alan habere göre, Fransız ekibi Toulouse'un Başkanlığını yapan sarı-lacivertlilerin eski sportif direktörü Damien Comolli Fenerbahçe kendisinin yardımcılığını yapan Selinay Gürgenç ile evlendi.

"TÜRKİYE'YE AŞIK OLDUM"

Comolli geçtiğimiz aylarda yapılan röportajda Fenerbahçe'ye geldiğin için pişman mısın sorusuna "Hayır, asla. Asla da olmayacağım. Ülkeye, şehre, insanlara aşık oldum, kulübe aşık oldum. Hala Fenerbahçe Beko'nun oynadığı her EuroLeague maçını izliyorum." cevabını vermişti.