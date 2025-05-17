Bir zamanlar Süper Lig devi Fenerbahçe'de adeta fırtınalar estiren yıldız futbolcu Luis Nani, kendi ülkesinde siyasete atılıyor.
L'equipe'in haberine göre Portekizli eski futbolcu, Portekiz Komünist Partisi liderliğindeki Demokratik Koalisyon'a desteğini açıkladı.
Yaklaşık 20 sezon profesyonel futbol oynayan Nani, siyasette daha fazla yer almaya karar verdi. Portekiz'de 18 Mayıs'ta erken parlomento seçimlerinde mecliste kendine yer bulabilir.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'nin eski yıldızı siyasete girdi! İşte desteklediği parti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?