Fenerbahçe\'nin eski yıldızı siyasete girdi! İşte desteklediği parti

Bir zamanlar Süper Lig devi Fenerbahçe'de adeta fırtınalar estiren yıldız futbolcu Luis Nani, kendi ülkesinde siyasete atılıyor.

MECLİSE GİREBİLİR

L'equipe'in haberine göre Portekizli eski futbolcu, Portekiz Komünist Partisi liderliğindeki Demokratik Koalisyon'a desteğini açıkladı.

Yaklaşık 20 sezon profesyonel futbol oynayan Nani, siyasette daha fazla yer almaya karar verdi. Portekiz'de 18 Mayıs'ta erken parlomento seçimlerinde mecliste kendine yer bulabilir.