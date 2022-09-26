Arda Güler, hastalığı nedeniyle Ümit Milli Takım kadrosundan çıkarıldı - Son Dakika
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Arda Güler, hastalığı nedeniyle Ümit Milli Takım kadrosundan çıkarıldı

26.09.2022 15:24
Arda Güler, hastalığı nedeniyle Ümit Milli Takım kadrosundan çıkarıldı

Fenerbahçe'nin genç milli futbolcusu Arda Güler, bağırsak enfeksiyonu şikayeti nedeniyle Ümit Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı.

Fenerbahçe'nin genç milli futbolcusu Arda Güler, bağırsak enfeksiyonu şikayeti nedeniyle Ümit Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Gürcistan ile yarın İstanbul'da oynayacağı özel maç için çalışmalarını sürdüren ay-yıldızlılarda Arda Güler'in dün gece karın ağrısı, bulantı ve kusma yakınmaları nedeniyle acil koşullarda hastaneye götürüldüğü bildirildi.

Tetkikler ve değerlendirme sonucunda "viral gastroenterit (bağırsak enfeksiyonu)" tanısı konulan Arda'nın tedavisine başlandığı belirtildi.

Önerilen tedavi çerçevesinde, Arda için üç gün süre ile istirahat ve destekleyici tıbbi uygulamalar planlandığı kaydedildi.

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Kaynak: AA

Milli Takım, Fenerbahçe, Arda Güler, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Arda Güler, hastalığı nedeniyle Ümit Milli Takım kadrosundan çıkarıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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