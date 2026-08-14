Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği Maç Kadrosu Açıklandı - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği Maç Kadrosu Açıklandı

Fenerbahçe\'nin Gençlerbirliği Maç Kadrosu Açıklandı
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Fenerbahçe, Gençlerbirliği ile oynayacağı maç için 21 kişilik kamp kadrosunu duyurdu.

Trendyol Süper Lig ilk haftasında yarın deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin 21 kişilik kamp kadrosu belli oldu.

Sarı-lacivertlilerin Gençlerbirliği maçı kamp kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:

"Tarık Çetin, Kuzey Sapaz, Milan Skriniar, Nathan Ake, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, Archie Brown, Nelson Semedo, Mert Müldür, Matteo Guendouzi, İsmail Yüksek, N'Golo Kante, Bartuğ Elmaz, Marco Asensio, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Mason Greenwood, Kerem Aktürkoğlu, Dorgeles Nene, Anderson Talisca, Vedat Muriqi."

Kaynak: İHA

Gençlerbirliği, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği Maç Kadrosu Açıklandı - Son Dakika

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