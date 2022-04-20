Fenerbahçe'nin kalecisi Altay Bayındır'ın hayat hikayesini anlattığı belgeseli yayımlandı - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin kalecisi Altay Bayındır'ın hayat hikayesini anlattığı belgeseli yayımlandı

20.04.2022 10:21

Fenerbahçe'nin kalecisi Altay Bayındır, hayat hikayesini anlattığını "Ben böyleyim" isimli belgeselde yer aldı. Dört bölümden oluşan belgeselde Altay kendisini nasıl geliştirdiğini ve hayata bakışını anlatıyor.

Fenerbahçe'nin kaptanlarından Altay Bayındır'ın "Ben Böyleyim" isimli belgeseli çıktı. 24 yaşındaki kaleci Mentalite Originals'ın çıkardığı belgeselde, hayat hikayesini anlattı. Dört bölümden oluşan belgeselde Altay kendisini nasıl geliştirdiğini ve hayata bakışını anlatıyor.

Fenerbahçeli Altay Bayındır'ın belgeseli çıktı

TAM NOT ALDI

Altay Bayındır belgeseli paylaştıktan sonra kısa süre içinde 25 bin izlenme gördü. Videonun altında Altay Bayındır için övgü dolu yorumlar yapıldı.

Fenerbahçeli Altay Bayındır'ın belgeseli çıktı
Fenerbahçe'nin kalecisi Altay Bayındır'ın hayat hikayesini anlattığı belgeseli yayımlandı
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Altay Bayındır, Fenerbahçe, Altay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin kalecisi Altay Bayındır'ın hayat hikayesini anlattığı belgeseli yayımlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin kalecisi Altay Bayındır'ın hayat hikayesini anlattığı belgeseli yayımlandı - Son Dakika
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