Fenerbahçe'nin kalecisi Altay Bayındır'ın hayat hikayesini anlattığı belgeseli yayımlandı - Son Dakika

Fenerbahçe'nin kaptanlarından Altay Bayındır'ın "Ben Böyleyim" isimli belgeseli çıktı. 24 yaşındaki kaleci Mentalite Originals'ın çıkardığı belgeselde, hayat hikayesini anlattı. Dört bölümden oluşan belgeselde Altay kendisini nasıl geliştirdiğini ve hayata bakışını anlatıyor.

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Altay Bayındır belgeseli paylaştıktan sonra kısa süre içinde 25 bin izlenme gördü. Videonun altında Altay Bayındır için övgü dolu yorumlar yapıldı.