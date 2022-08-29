Fenerbahçe-Konyaspor maçında yaşananlar Abdülkerim Durmaz'ı sinirlendirdi: Kim karşı çıkıyorsa Allah belasını versin

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Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Konyaspor'a konuk oldu. Mücadelenin 22. dakikasında Enner Valencia kırmızı kart görürken, ünlü yorumcu hakem Arda Kardeşler'in bu kararını çok sert eleştirdi.

ARDA KARDEŞLER'E TEPKİ BÜYÜK

Mücadelenin 22. dakikasında Enner Valencia topuz alanda Adil Demirbağ ile fiziksel münakaşaya girdi. Yaşananların ardından hakem Arda Kardeşler, sarı-lacivertlilerin yıldız golcüsüne kırmızı kart gösterdi. Bunun üzerine Kardeşler sosyal medyada sarı-lacivertli taraftarlar tarafından eleştirilirken, bir tepki de ünlü yorumcu Abdülkerim Durmaz'dan geldi.

ÜNLÜ YORUMCUDAN SERT PAYLAŞIM

Abdülkerim Durmaz sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Bu ülkeye kim yabancı hakemlerin gelmesine karşı çıkıyorsa onun Allah belasını versin." dedi. Ünlü yorumcunun paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.