Fenerbahçe-Konyaspor maçında yaşananlar Abdülkerim Durmaz'ı sinirlendirdi: Kim karşı çıkıyorsa Allah belasını versin - Son Dakika
Üye Girişi

Fenerbahçe-Konyaspor maçında yaşananlar Abdülkerim Durmaz'ı sinirlendirdi: Kim karşı çıkıyorsa Allah belasını versin

29.08.2022 20:36

Fenerbahçe'nin Konyaspor ile oynadığı maçın 22. dakikasında sarı-lacivertlilerde Enner Valencia kırmızı kartla oyun dışı bırakıldı. Hakem Arda Kardeşler bu kararı sonrası topa tutulurken bir tepki de ünlü yorumcu Abdülkerim Durmaz'dan geldi. Durmaz sosyal medya hesabından, "Bu ülkeye kim yabancı hakemlerin gelmesine karşı çıkıyorsa onun Allah belasını versin." yorumunu yaptı.

Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Konyaspor'a konuk oldu. Mücadelenin 22. dakikasında Enner Valencia kırmızı kart görürken, ünlü yorumcu hakem Arda Kardeşler'in bu kararını çok sert eleştirdi.

ARDA KARDEŞLER'E TEPKİ BÜYÜK

Mücadelenin 22. dakikasında Enner Valencia topuz alanda Adil Demirbağ ile fiziksel münakaşaya girdi. Yaşananların ardından hakem Arda Kardeşler, sarı-lacivertlilerin yıldız golcüsüne kırmızı kart gösterdi. Bunun üzerine Kardeşler sosyal medyada sarı-lacivertli taraftarlar tarafından eleştirilirken, bir tepki de ünlü yorumcu Abdülkerim Durmaz'dan geldi.

ÜNLÜ YORUMCUDAN SERT PAYLAŞIM

Abdülkerim Durmaz sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Bu ülkeye kim yabancı hakemlerin gelmesine karşı çıkıyorsa onun Allah belasını versin." dedi. Ünlü yorumcunun paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.

YORUMLAR
500
Fenerbahçe maçının önüne geçen olaylı pozisyon! Hakem Arda Kardeşler'e tepkiler arka arkaya geldi Fenerbahçe maçının önüne geçen olaylı pozisyon! Hakem Arda Kardeşler'e tepkiler arka arkaya geldi Konyaspor maçı öncesi açıklama yapan Jorge Jesus'un tek bir isteği var: Galip gelmek ve fazla gol atmak istiyoruz Konyaspor maçı öncesi açıklama yapan Jorge Jesus'un tek bir isteği var: Galip gelmek ve fazla gol atmak istiyoruz

Abdülkerim Durmaz, Enner Valencia, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe-Konyaspor maçında yaşananlar Abdülkerim Durmaz'ı sinirlendirdi: Kim karşı çıkıyorsa Allah belasını versin - Son Dakika


Son Dakika
20:41 Beşiktaş-Sivasspor mücadelesinde ilk 11'ler netleşti
20:37 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çocuklar arasındaki sohbet izleyenleri gülümsetti
20:36 Fenerbahçe-Konyaspor maçında yaşananlar Abdülkerim Durmaz'ı sinirlendirdi: Kim karşı çıkıyorsa Allah belasını versin
19:57 Fenerbahçe maçının önüne geçen olaylı pozisyon! Hakem Arda Kardeşler'e tepkiler arka arkaya geldi
19:53 Cübbeli Ahmet Hoca'dan, Caner Taslaman'a sert tepki: Din adına hüküm vermek bu adama mı kaldı?
19:35 Afyonkarahisar'da konuşan Erdoğan isim vermeden Gülşen'e yüklendi:Milletimizin kutsallarına hakaret edenler hesap vermekten paçalarını kurtaramayacak
19:29 Skandal açıklama! Pogba'nın Mbappe'ye cadı aracılığıyla büyü yaptırdığı iddiası gündem oldu
19:21 Samsun'da polise ateş açan saldırgan çıkan çatışmada hayatını kaybetti
18:50 Konyaspor maçı öncesi açıklama yapan Jorge Jesus'un tek bir isteği var: Galip gelmek ve fazla gol atmak istiyoruz
18:41 Demet Özdemir'le ile dünyaevine giren Oğuzhan Koç'un düğünde girdiği ayakkabıların fiyatı dudak uçuklattı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2022 21:09:40. #1.13#
SON DAKİKA: Fenerbahçe-Konyaspor maçında yaşananlar Abdülkerim Durmaz'ı sinirlendirdi: Kim karşı çıkıyorsa Allah belasını versin - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement