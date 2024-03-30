Fenerbahçe\'nin Nigel Hayes-Davis, Euroleague\'de haftanın MVP\'si oldu

Spor

THY Euroleague'de 32. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) 50 sayı atarak rekor kıran Fenerbahçe'nin ABD'li basketbolcusu Nigel Hayes-Davis oldu.

THY Euroleague'de 32. haftanın sona ermesinin ardından haftanın en değerli oyuncusu da belli oldu. Euroleague'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Fenerbahçe Beko'nun evinde karşı karşıya geldiği Alman ekibi ALBA Berlin'i 103-68'lik skorla mağlup ettiği müsabakada rekor kıran ABD'li oyuncu Nigel Hayes-Davis'in haftanın MVP'si seçildiği belirtildi. Hayes-Davis mücadelede 50 sayı, 2 ribaund ve 1 top çalma oynayarak 46 verimlilik puanı aldı.

29 yaşındaki oyuncu bu performansıyla aynı zamanda Euroleague tarihinde bir müsabakada en çok sayı atan basketbolcu oldu. - İSTANBUL