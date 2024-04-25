Fenerbahçe'nin Nigel Hayes-Davis, Euroleague play-off 1. maçların MVP'si seçildi - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe'nin Nigel Hayes-Davis, Euroleague play-off 1. maçların MVP'si seçildi

Fenerbahçe\'nin Nigel Hayes-Davis, Euroleague play-off 1. maçların MVP\'si seçildi

THY Euroleague play-off ilk maçlarının sona ermesiyle birlikte Fenerbahçe'nin ABD'li basketbolcusu Nigel Hayes-Davis, en değerli oyuncu (MVP) seçildi. Hayes-Davis'in 19 sayı, 7 ribaund ve 1 asist ile oynayarak 29 verimlilik puanı elde ettiği belirtildi.

25.04.2024 13:33
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THY Euroleague play-off 1. maçların en değerli oyuncusu (MVP) Fenerbahçe'nin ABD'li basketbolcusu Nigel Hayes-Davis oldu.

THY Euroleague'de play-off ilk maçlarının sona ermesinin ardından en değerli oyuncu da belli oldu. Euroleague'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Fenerbahçe'nin deplasmanda Fransız ekibi Monaco'yu uzatmalarda 95-91'lik skorla mağlup ettiği karşılaşmada takımın galibiyetinde büyük rol oynayan ABD'li oyuncu Nigel Hayes-Davis'in play-off 1. maçların MVP'si seçildiği belirtildi. Davis müsabakada 19 sayı, 7 ribaund ve 1 asist ile oynadı ve 29 verimlilik puanı elde etti.

29 yaşındaki basketbolcu son 1 ay içerisinde 2, toplamda 3. kez MVP oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin Nigel Hayes-Davis, Euroleague play-off 1. maçların MVP'si seçildi - Son Dakika

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