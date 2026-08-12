Fenerbahçe'nin Rakibi Lyon

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi Fransız ekibi Olympique Lyon oldu.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda deplasmanda karşılaştığı Avusturya takımı Sturm Graz'ı 1-0 mağlup etti. İlk maçı evinde 2-0 kazanan sarı-lacivertliler, toplamda 3-0'lık skorla adını UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turuna yazdırdı.

Kanarya'nın play-off turundaki rakibi de belli oldu. Fenerbahçe, Çekya ekibi Sparta Prag'ı 3-0 mağlup eden Fransa takımı Olympique Lyon ile karşılaşacak. İki ekip arasındaki ilk maçı Sparta Prag evinde 2-1 kazanmıştı.

Fenerbahçe ile Lyon arasında play-off turunun ilk maçı 18 Ağustos'ta rövanş karşılaşması ise 26 Ağustos'ta oynanacak. Turu geçen taraf, UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabına katılmaya hak kazanacak.