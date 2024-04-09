Fenerbahçe'nin Olympiakos maçını İsviçreli hakem yönetecek

Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında 11 Nisan Perşembe günü Yunanistan ekibi Olympiakos'a konuk olacağı maçı İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetecek.
UEFA'nın açıklamasına göre Scharer'ın yardımcılıklarını, Stephane de Almeida ve Bekim Zogaj yapacak.
Müsabakanın dördüncü hakemi ise Alessandro Dudic olacak.
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UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Atletico Madrid, yarın evinde Borussia Dortmund ile karşılaşacak. İki takım daha önce 4 kez karşılaşmış, Atletico Madrid 2 galibiyet alırken, Borussia Dortmund da 2 kez kazandı. Atletico Madrid son 16 turunda Inter'i eleyerek çeyrek finale çıktı, Borussia Dortmund ise PSV'yi eleyerek adını çeyrek finale yazdırdı.
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