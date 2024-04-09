Fenerbahçe'nin Olympiakos maçını İsviçreli hakem yönetecek - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin Olympiakos maçını İsviçreli hakem yönetecek

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Yunanistan ekibi Olympiakos'a konuk olacağı maçı İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetecek. Yardımcılıkları ise Stephane de Almeida ve Bekim Zogaj yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi Alessandro Dudic olacak.

09.04.2024 11:45
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Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında 11 Nisan Perşembe günü Yunanistan ekibi Olympiakos'a konuk olacağı maçı İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetecek.

UEFA'nın açıklamasına göre Scharer'ın yardımcılıklarını, Stephane de Almeida ve Bekim Zogaj yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Alessandro Dudic olacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin Olympiakos maçını İsviçreli hakem yönetecek - Son Dakika

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