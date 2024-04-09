Fenerbahçe'nin Olympiakos maçını İsviçreli hakem yönetecek

Neslihan Arın, Paris 2024'te çeyrek final oynamak istiyor

Türkiye'yi temsil eden ilk badmintoncu Neslihan Arın, Paris 2024 Olimpiyatları'nda en azından çeyrek final oynamak istiyor. Neslihan, 3. kez olimpiyatlara katılacak ve hedeflerinin badmintonda ilerlemek olduğunu belirtti. Ayrıca, Avrupa Badminton Şampiyonası'nda da mücadele edecek olan Neslihan, kariyerinin sonunda spor eğitmenliği yapmayı planlıyor.