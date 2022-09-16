İrfan Can Kahveci, Avrupa'nın gündemine oturdu! Cristiano Ronaldo'yu bile geride bıraktı - Son Dakika
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İrfan Can Kahveci, Avrupa'nın gündemine oturdu! Cristiano Ronaldo'yu bile geride bıraktı

16.09.2022 17:17

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi 2.hafta karşılaşmasında Rennes'e misafir olduğu maçta takımının ilk golünü atarak skoru 2-1'e getiren İrfan Can Kahveci, Cristano Ronaldo'yu geride bıraktı. Sarı-lacivertlilerin milli yıldızı, Ekim 2019'dan itibaren Avrupa Kupalarının grup ve eleme aşamaları dahil ceza sahası dışından en fazla gol atan futbolcusu ünvanının sahibi oldu.

Fenerbahçe'nin Rennes deplasmanında 2-2 berabere kaldığı maçta temsilcimizin ilk golünü atan İrfan Can Kahveci, Cristiano Ronaldo'nun zirvede yer aldığı bir istatistiği eline geçirdi.

CRİSTANO RONALDO'YU GEÇTİ

Fenerbahçe'yi Rennes karşısında umutlandıran golü atan İrfan Can Kahveci, Avrupa kupalarında ceza sahası dışından attığı 5. golüyle dış şutlarla en çok skor bulan futbolcu ünvanını kaptı. Bu apoleti daha önce takan futbolcu ise dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo'ydu.

KENDİNİ AFFETTİRDİ

Rennes mücadelesinde ilk 11'de yer alan İrfan Can Kahveci, attığı gole kadar olan kısımdaki performansıyla Fenerbahçeli taraftarların eleştiri yağmuruna tutuldu. Sarı-lacivertlilerin şok bir skorla 2-0 geriye düşmesinin ardından adeta takımı ayağa kaldıran gole imza atan yıldız futbolcu, maçın 2-2 sona ermesinde önemli rol oynadı.

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Cristiano Ronaldo, İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: İrfan Can Kahveci, Avrupa'nın gündemine oturdu! Cristiano Ronaldo'yu bile geride bıraktı - Son Dakika
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