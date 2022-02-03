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Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi kadrosu açıklandı - Son Dakika

Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi kadrosu açıklandı

03.02.2022 21:21
Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi kadrosu açıklandı

Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi kadrosu açıklandı.

Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi kadrosu açıklandı.

Sarı-lacivertli ekibin 23 kişilik UEFA Konferans Ligi A listesi açıklandı. Listede şu isimler yer aldı:

" Altay Bayındır, Berke Özer, Osman Ertuğrul Çetin, Nazım Sangare, Kim Min-Jae, Attila Szalai, Marcel Tisserand, Serdar Aziz, Filip Novak, Luiz Gustavo, Jose Sosa, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Mesut Özil, Muhammed Gümüşkaya, Ferdi Kadıoğlu, Miha Zajc, Ozan Tufan, Dimitris Pelkas, Bright Osayi-Samuel, Serdar Dursun, Enner Valencia, Mergim Berisha." - İSTANBUL

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Mergim Berisha, Altay Bayındır, Fenerbahçe, UEFA, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi kadrosu açıklandı - Son Dakika Spor


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