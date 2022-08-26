Transfer döneminin henüz başlarında Fenerbahçe'nin renklerine bağladığı Tiago Çukur, sarı-lacivertlilerden ayrılabilir.
Fransız basınında çıkan haberlere göre, Fenerbahçe'nin genç santrforuna Belçika 2. Lig ekibi Beerschot talip oldu. Belçika ekibi, bu sezon Jorge Jesus'un planları arasında yer almayan 19 yaşındaki futbolcuyu kiralamak için harekete geçti.
Fenerbahçe, henüz A Takım ile resmi bir maça çıkmayan Tiago Çukur'u gelişiminin aksamaması nedeniyle başka bir takıma kiralamayı düşünüyor.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'nin yeni transferi Tiago Çukur tek bir maça çıkmadan gidiyor! - Son Dakika