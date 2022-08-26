Fenerbahçe'nin yeni transferi Tiago Çukur tek bir maça çıkmadan gidiyor! - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin yeni transferi Tiago Çukur tek bir maça çıkmadan gidiyor!

26.08.2022 20:13

Fenerbahçe'nin Watford'dan renklerine bağladığı Tiago Çukur, sarı-lacivertli formayla resmi karşılaşmaya çıkamadan gidiyor. Belçika 2. Lig ekibi Beerschot'un, 19 yaşındaki futbolcuyu kiralamak için girişimlere başladığı açıklandı.

Transfer döneminin henüz başlarında Fenerbahçe'nin renklerine bağladığı Tiago Çukur, sarı-lacivertlilerden ayrılabilir.

BEERSCHOT TRANSFER İÇİN DÜĞMEYE BASTI

Fransız basınında çıkan haberlere göre, Fenerbahçe'nin genç santrforuna Belçika 2. Lig ekibi Beerschot talip oldu. Belçika ekibi, bu sezon Jorge Jesus'un planları arasında yer almayan 19 yaşındaki futbolcuyu kiralamak için harekete geçti.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Tiago Çukur geldiği gibi gidiyor, hem de 2. Lig'e

HENÜZ RESMİ MAÇA ÇIKMADI

Fenerbahçe, henüz A Takım ile resmi bir maça çıkmayan Tiago Çukur'u gelişiminin aksamaması nedeniyle başka bir takıma kiralamayı düşünüyor.

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Tiago Çukur, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

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