Kostic Sağlık Kontrolünden Geçti - Son Dakika
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Kostic Sağlık Kontrolünden Geçti

Kostic Sağlık Kontrolünden Geçti

Fenerbahçe'nin kiralık olarak kadrosuna kattığı Filip Kostic'in sağlık kontrolleri tamamlandı. Kontroller, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirildi ve çeşitli bölümlerde yapıldı.

09.09.2024 21:30
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Fenerbahçe'nin yeni transferi Filip Kostic, sağlık kontrolünden geçti.

Fenerbahçe'nin kiralık olarak kadrosuna kattığı Filip Kostic'in sağlık kontrolleri Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirildi. Öncelikle kan tetkikleri yapılan Sırp futbolcunun sağlık kontrolü, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde devam etti. Kontroller; efor, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik tetkiklerin ardından MR çekimiyle tamamlandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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