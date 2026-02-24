Fenerbahçe Nottingham Forest Maçına Hazırlanıyor

Fenerbahçe, 26 Şubat Perşembe günü Nottingham Forest ile deplasmanda oynayacağı UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçının hazırlıklarına başladı.
Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen antrenman salonda yapılan core ve dayanıklılık hareketleriyle noktalandı.
Kasımpaşa maçına ilk 11'de başlayıp 60 dakika ve üzeri forma giyen oyuncular ise antrenmanı rejenerasyon çalışmalarıyla tamamladı.
Sarı-lacivertliler, Nottingham Forest maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak. - İSTANBUL
