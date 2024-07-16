Fenerbahçe, Oğuz Aydın ile prensip anlaşmasına vardı

Fenerbahçe Kulübünün transferi için prensip anlaşmasına vardığı milli futbolcu Oğuz Aydın, İstanbul'a geldi.
Hollanda'dan İstanbul Havalimanı'na annesi ve abisiyle gelen Oğuz Aydın, kendisini bekleyen araçla buradan ayrıldı.
Oğuz Aydın'ın sağlık kontrollerinin ardından sarı-lacivertli ekiple sözleşme imzalaması bekleniyor.
23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, geçen sezon Corendon Alanyaspor formasıyla çıktığı 38 maçta 13 gol, 8 asist kaydetti.
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