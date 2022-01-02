Fenerbahçe, Okan Buruk'a teklif götürüyor

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Fenerbahçe'de gündeme gelen son hoca adayı Okan Buruk. Okan Buruk ismi sezon başında düşünülmüş ancak özel sorunları nedeniyle takım çalıştırmak istemediği için teklif götürülmemişti.

ARA VERMİŞTİ

Sabah'ın haberine göre; Kariyerine kaldığı yerden devam etmek isteyen Buruk'a teklif götürülecek. Sarı-Lacivertli camiada Okan Buruk ismine karşı bakış pozitif.

İKİ ZAFERİ DE TATTI

48 yaşındaki başarılı hoca, Akhisarspor'la 2017-18'de Türkiye Kupası'nı kazandı. Damgasını ise Başakşehir'de vurdu. Başakşehir, Okan Buruk yönetiminde 2019-20 sezonunda Süper Lig şampiyonu oldu.