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Fenerbahçe, Olympiakos maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

Fenerbahçe, Olympiakos maçı hazırlıklarını tamamladı

24.11.2021 11:00
Fenerbahçe, Olympiakos maçı hazırlıklarını tamamladı

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nun 5. haftasında yarın Yunanistan ekibi Olympiakos'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nun 5. haftasında yarın Yunanistan ekibi Olympiakos'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Pas organizasyonlarıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışma yapıldığı öğrenildi.

Ayak bileğinde ağrı ve şişlik bulunan yıldız futbolcu Mesut Özil, antrenmana katılmadı. Mesut'un Olympiakos müsabakasının kamp kadrosuna dahil edilmesi beklenmiyor.

Enner Valencia ile Altay Bayındır'ın tedavisine devam edildi. Luiz Gustavo ise antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştı.

Sarı-lacivertli kafile, saat 14.00'te Yunanistan'ın başkenti Atina'ya hareket edecek. Teknik direktör Vitor Pereira ile Yunan oyuncu Dimitrios Pelkas, TSİ 19.30'da maçın oynanacağı Georgios Karaiskakis Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek.

Fenerbahçe, Olympiakos maçı hazırlıklarını tamamladı
Fenerbahçe, Olympiakos maçı hazırlıklarını tamamladı
Fenerbahçe, Olympiakos maçı hazırlıklarını tamamladı
Fenerbahçe, Olympiakos maçı hazırlıklarını tamamladı
Fenerbahçe, Olympiakos maçı hazırlıklarını tamamladı

Can Bartu Tesisleri, Yunanistan, Fenerbahçe, UEFA, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Olympiakos maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika Spor


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