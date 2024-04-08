Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında 11 Nisan Perşembe günü Olympiakos ile oynayacağı maçın hazırlıklarını öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen çalışma; koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla da tamamlandı.
Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek. - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe, Olympiakos maçı için hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
Karaman Bisiklet Takımı, İzmir'de düzenlenen Ulusal Dağ Bisikleti Yarışlarında 1 altın ve 1 gümüş madalya kazanarak başarılarına bir yenisini daha ekledi. Takım, antrenörleri Hasan Duman ve Emre Öner eşliğinde 3 kategoride toplam 12 sporcuyla mücadele etti. U12 erkekler kategorisinde Eymen Ege Kaya altın madalya, Veli Sarı ise gümüş madalya kazandı. Karaman Bisiklet Takımı, yeni sezonla birlikte güzel bir performans sergiliyor.
Kepez Belediyesi Spor Kulübü Güreş Takımı altyapısında yetişen Mehmet Efe Şen, Türkiye Grup Birinciliği Şampiyonasında 44 kiloda altın madalya kazandı. Şen, gelecekte Türkiye'yi uluslararası müsabakalarda temsil edecek.
Türk Polis Teşkilatı, kuruluşunun 179. yıldönümü dolayısıyla hazırlanan duygusal bir klip ile kutlamalarını sürdürüyor. Tokat Emniyet Müdürlüğü tarafından paylaşılan klip, Neşet Ertaş'ın 'Yolcu' şarkısı eşliğinde gerçek hayat hikayelerinden esinlenerek hazırlanan sahnelerle polislik mesleğine adım atan bir erkek ve bir kız çocuğunun serüvenini anlatıyor. Kısa sürede binlerce kişi tarafından izlenen klip, Türk Polis Teşkilatı'nın toplum nezdindeki saygınlığını ve sevgisini bir kez daha gözler önüne serdi.
Atatürk Üniversitesi Spor Kulübü olağanüstü kongresinde, delegelerin oylarıyla Doç. Dr. İzzet Uçan Başkan seçildi. Kongre, Mavi salonda gerçekleştirildi ve seçimlere tek liste halinde gidildi. Uçan, genel kurul sonrası yaptığı açıklamada, üyelere teşekkür ederek Atatürk Üniversitesi'nin spor alanında da ilerleyeceğini belirtti.
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