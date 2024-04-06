Fenerbahçe, Olympiakos maçı için hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe, Olympiakos maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçı öncesi Olympiakos ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışması ve bireysel çalışmalarla devam eden idman, yarın yapılacak olan antrenmanla devam edecek.

06.04.2024 21:31  Güncelleme: 21:33
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Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında 11 Nisan Perşembe günü Yunanistan ekibi Olympiakos ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmasıyla devam eden idman, bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Fenerbahçe, Olympiakos ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe, Olympiakos maçı için hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

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