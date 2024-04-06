Fenerbahçe, Olympiakos maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında 11 Nisan Perşembe günü Yunanistan ekibi Olympiakos ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmasıyla devam eden idman, bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Fenerbahçe, Olympiakos ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe ile oynayacakları Süper Kupa maçı öncesi yaptığı açıklamada, rakiplerinin nasıl sahaya çıkacağını bilmediklerini belirterek, "Biz üzerimize düşeni yapacağız" dedi.
Samsun'un Bafra ilçesinde jandarma ve trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, kural ihlali yapan 52 sürücüye toplam 123 bin 266 TL idari para cezası verildi. Ayrıca 5 araç da trafikten men edildi. İlçe Jandarma ekipleri ise 90 kişinin GBT sorgusunu gerçekleştirdi. Denetimlerin devam edeceği bildirildi.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Turkcell Süper Kupa'da yarın oynanacak Fenerbahçe maçı için, 'Yarın sahada olacağız ve bizi ne bekliyorsa, normal maça çıkar gibi sahada olacağız.'dedi. Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda yarın saat 21.30'da başlayacak müsabaka öncesinde karşılaşmanın oynanacağı statta açıklamalarda bulunan Buruk, Şanlıurfa'ya gelmekten dolayı mutlu olduklarını belirtti.
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