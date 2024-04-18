UEFA Avrupa Konferans Ligi: Fenerbahçe 1 - Olympiakos 0 (Maç devam ediyor) - Son Dakika
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UEFA Avrupa Konferans Ligi: Fenerbahçe 1 - Olympiakos 0 (Maç devam ediyor)

UEFA Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Final rövanş maçında Fenerbahçe, Olympiakos'u 1-0 önde götürüyor.

18.04.2024 22:52
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- UEFA Avrupa Konferans Ligi: Fenerbahçe: 1 - Olympiakos: 0 (Maç devam ediyor)

İSTANBUL - UEFA Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Final rövanş maçında Fenerbahçe, Yunanistan ekibi Olympiakos'u konuk ediyor. Mücadelenin 15 dakikası sarı-lacivertli ekibin 1-0 üstünlüğü ile geçildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor UEFA Avrupa Konferans Ligi: Fenerbahçe 1 - Olympiakos 0 (Maç devam ediyor) - Son Dakika

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SON DAKİKA: UEFA Avrupa Konferans Ligi: Fenerbahçe 1 - Olympiakos 0 (Maç devam ediyor) - Son Dakika
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