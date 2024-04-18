- UEFA Avrupa Konferans Ligi: Fenerbahçe: 1 - Olympiakos: 0 (Maç devam ediyor)
İSTANBUL - UEFA Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Final rövanş maçında Fenerbahçe, Yunanistan ekibi Olympiakos'u konuk ediyor. Mücadelenin 15 dakikası sarı-lacivertli ekibin 1-0 üstünlüğü ile geçildi.
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Olympiakos Teknik Direktörü Jose Mendilibar, Fenerbahçe ile oynadıkları zorlu maçta dayanma güçlerini sonuna kadar kullandıklarını belirterek, penaltı atışlarına kalmasının futbolcuların becerisine bağlı olduğunu söyledi. Mendilibar ayrıca, Avrupa kupalarında yarı finale kalmanın kendisini şanslı hissettirdiğini ve penaltılara bakmadığını ifade etti.
UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında Olympiakos'u konuk eden temsilcimiz Fenerbahçe, normal süresi ve uzatma dakikaları 1-0 biten müsabakada rakibine penaltılarda kaybederek Avrupa defterini kapattı.
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