Fenerbahçe-Olympiakos maçının ardından

Olympiakos'un Başkanı Vangelis Marinakis, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Fenerbahçe'ye karşı aldıkları galibiyetin ardından, zaferin kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.

Marinakis, 3-0 aldıkları maçtan sonra yaptığı açıklamada, "Bizim için çok anlamlı bir zaferdi. Bu zaferi tüm Yunan halkına adıyorum." ifadesini kullandı.

Bu galibiyeti uzun yıllar hatırlayacaklarını belirten Marinakis, teknik direktör ve oyunculara teşekkür etti.