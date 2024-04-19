Fenerbahçe, Olympiakos'u mağlup ederek Avrupa'ya veda etti - Son Dakika
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Fenerbahçe, Olympiakos'u mağlup ederek Avrupa'ya veda etti

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UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ikinci maçında Fenerbahçe, Olympiakos'u 1-0 yenerek turnuvaya veda etti. Maçın normal süresi ve uzatma bölümleri 1-0 sona erdi ve seri penaltı atışları sonucunda Fenerbahçe 3-2 mağlup oldu.

19.04.2024 02:04
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- UEFA Avrupa Konferans Ligi: Fenerbahçe: 1 - Olympiakos: 0 (Maç sonucu)

Fenerbahçe, Avrupa'ya veda etti

İSTANBUL - UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ikinci maçında sahasında Yunanistan ekibi Olympiakos ile karşılaşan Fenerbahçe, normal süresi ve uzatma bölümleri 1-0 biten mücadelede seri penaltı atışları sonucu 3-2 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

50. dakikada sol taraftan Ferdi Kadıoğlu, topla beraber hareketlenerek ceza sahası içine kadar girdi. Savunmanın dokunuşu sonrası topu önünde bulan Dzeko'nun şutunda meşin yuvarlak Olympiakos defansına çarpıp direğin üzerinden kornere çıktı.

80. dakikada savunma arkasına atılan derin pasta ceza sahası içi sağ çaprazına kadar ilerleyen Masouras'ın şutunda kaleci Livakovic topu ayaklarıyla çeldi.

86. dakikada sol taraftan Tadic'in kale önüne çevirdiği topa Szymanski'nin dokunuşunda meşin yuvarlak direğin üstünden dışarıya çıktı.

103. dakikada ceza sahası dışı sağ tarafından uzak direğe ortalanan serbest vuruşta iyi yükselen Iborra'nın kafa vuruşunda kaleci Livakovic'in müdahalesiyle yan direkten oyun alanına döndü. Pozisyonun devamında altıpasın gerisinden Carmo'nun kafa vuruşunda Djiku topu çizgiden çıkardı.

114. dakikada sağ taraftan Zajc'ın ortasında Batshuayi topu arka tarafa indirdi. Ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Tadic'in şutunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarıya çıktı.

120+3. dakikada Andreas Ntoi, orta alanda kafa topuna çıkarken Cengiz Ünder'e yaptığı müdahale sonrası ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyundan ihraç edildi.

Hakemler: Tobias Stieler, Christian Gittelmann, Mark Borsch

Fenerbahçe: Dominik Livakovic, Bright Osayi-Samuel, Becao (Çağlar Söyüncü dk. 100), Alexander Djiku, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek (Leonardo Bonucci dk. 120+2), Fred (Miha Zajc dk. 86), İrfan Can Kahveci (Cengiz Ünder dk. 86), Sebastian Szymanski (Rade Krunic dk. 106), Dusan Tadic, Edin Dzeko (Michy Batshuayi dk. 74)

Yedekler: Doğukan Demir, İrfan Can Eğribayat, Mert Hakan Yandaş, Ryan Kent, Joshua King, Zeki Dursun

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Olympiakos: Kostas Tzolakis, Rodinel, Andreas Ntoi, David Carmo, Francisco Ortega (Omar Richards dk. 89), Santiago Hezze, Chiquinho (Andre Horta dk. 109), Kostas Fortounis (Youssef El-Arabi dk. 109), Stevan Jovetic (Vicente Iborra dk. 46), Daniel Podence (Giorgos Masouras dk. 64), Ayoub El Kaabi

Yedekler: Alexandros Paschalakis, Athanasios Papadoupis, Sotiris Alexandropoulos, Quini, Joao Carvalho, Isidoros Koutsidis

Teknik Direktör: Jose Luis Mendilibar

Gol: İrfan Can Kahveci (dk. 11) (Fenerbahçe)

Penaltılar:

Atanlar: Michy Batshuayi, Alexander Djiku (Fenerbahçe), Ayoub El Kaabi, Andre Horta, Giorgos Masouras (Olympiakos)

Kaçıranlar: Dusan Tadic, Cengiz Ünder, Leonardo Bonucci (Fenerbahçe), Youssef El-Arabi, Rodinel (Olympiakos)

Kırmızı kart: Andreas Ntoi (dk. 120+3) (Olympiakos)

Sarı kartlar: Sebastian Szymanski (Fenerbahçe), Francisco Ortega, Daniel Podence, Kostas Tzolakis, Giorgos Masouras, Jose Luis Mendilibar (Teknik Direktör), Santiago Hezze (Olympiakos)

Kaynak: İHA

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