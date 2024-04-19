Fenerbahçe, Olympiakos'u mağlup ederek Avrupa'ya veda etti

Olympiakos Teknik Direktörü Jose Mendilibar: Dayanma gücümüzü sonuna kadar kullandık

Olympiakos Teknik Direktörü Jose Mendilibar, Fenerbahçe ile oynadıkları zorlu maçta dayanma güçlerini sonuna kadar kullandıklarını belirterek, penaltı atışlarına kalmasının futbolcuların becerisine bağlı olduğunu söyledi. Mendilibar ayrıca, Avrupa kupalarında yarı finale kalmanın kendisini şanslı hissettirdiğini ve penaltılara bakmadığını ifade etti.