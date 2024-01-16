Fenerbahçe Opet, Budowlani Lodz\'u 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi

SALON: TVF Burhan Felek Vestel

HAKEMLER: Aleksander Sikanjic, Alexandre Vitor Goncalves

FENERBAHÇE OPET: Eda Erdem Dündar, Drca, Ana Cristina, Fedorovtseva, Stysiak, Aslı Kalaç, Gizem Örge (L) (Cansu, Meliha, Ada)

GROT BUDOWLANİ LODZ: Sobiczewska, Mitrovic, Pol, Rozynska, Kukulska, Wilinska, Lysiak (L) (Lazowska, May)

SETLER: 25-20, 25-19, 25-17

SÜRE: 1 saat 10 dakika

Fenerbahçe Opet, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Budowlani Lodz'u 25-20, 25-19 ve 25-17'lik set sonuçlarıyla 3-0 mağlup etti. Sarı-lacivertli ekip bu galibiyetle birlikte 6'da 6 yaparak adını çeyrek finale yazdırdı. Ayrıca Fenerbahçe, grup aşamasında set vermeden adını çeyrek finale yazdıran ilk takım oldu.