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Fenerbahçe Opet, Budowlani Lodz'u 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi - Son Dakika
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Fenerbahçe Opet, Budowlani Lodz'u 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi

Fenerbahçe Opet, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Budowlani Lodz'u 25-20, 25-19 ve 25-17'lik set sonuçlarıyla 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Sarı-lacivertli ekip, grup aşamasında set vermeden çeyrek finale yükselen ilk takım oldu.

Fenerbahçe Opet, Budowlani Lodz\'u 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi
16.01.2024 - 21:57,
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SALON: TVF Burhan Felek Vestel

HAKEMLER: Aleksander Sikanjic, Alexandre Vitor Goncalves

FENERBAHÇE OPET: Eda Erdem Dündar, Drca, Ana Cristina, Fedorovtseva, Stysiak, Aslı Kalaç, Gizem Örge (L) (Cansu, Meliha, Ada)

GROT BUDOWLANİ LODZ:  Sobiczewska, Mitrovic, Pol, Rozynska, Kukulska, Wilinska, Lysiak (L) (Lazowska, May)

SETLER: 25-20, 25-19, 25-17

SÜRE: 1 saat 10 dakika

Fenerbahçe Opet, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Budowlani Lodz'u 25-20, 25-19 ve 25-17'lik set sonuçlarıyla 3-0 mağlup etti. Sarı-lacivertli ekip bu galibiyetle birlikte 6'da 6 yaparak adını çeyrek finale yazdırdı. Ayrıca Fenerbahçe, grup aşamasında set vermeden adını çeyrek finale yazdıran ilk takım oldu.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Spor Fenerbahçe Opet, Budowlani Lodz'u 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe Opet, Budowlani Lodz'u 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi - Son Dakika
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