Fenerbahçe Opet Namağlup Şampiyon!

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi final serisinin 3. maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring'i deplasmanda 87-76 yenerek 2025-2026 sezonunu namağlup şampiyon bitiren Fenerbahçe Opet'te başantrenör Miguel Mendez, şampiyonluğun takım oyunuyla kazanıldığını söyledi.

Mendez, Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Namağlup şampiyon olmanın kendileri için sadece bir detay olduğunu aktaran Mendez, "Günün sonunda önemli olan şeylerden biri hedeflerinize ulaşmak. Şampiyonluk bu sayede geldi. Çok zor bir sezon olduğunu söyleyebiliriz. Sezon içinde çok zorlayıcı maçlar oldu. Kolay değildi ama süreci de takdir ediyorum. Benim istediğim ve hoşuma giden basketbolu da oynayabildiler. Takımdaşlık içindeydiler. Burada hedefimiz kupaları kulübe getirmek oluyor." diye konuştu.

Deneyimli çalıştırıcı, Kadınlar Avrupa Ligi (EuroLeague) altılı finaline odaklanmadan önce takımın şampiyonluğun keyfini çıkarması gerektiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Yarı finalde EuroCup finalistiyle oynadık ve onları eledik. Galatasaray, Avrupa'nın en iyi takımların biri ve belki de EuroLeague'de final oynayacağız. Bunun keyfini çıkarmamız gerekiyor. Hedefimiz tabii ki EuroLeague. Elimizden geleni yapacağız. Şampiyon olmak istiyoruz ve bunun için güzel bir şansımız var. Çok zor bir turnuva ve orası daha farklı."