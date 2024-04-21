Fenerbahçe Opet Sultanlar Ligi'nde şampiyon oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Fenerbahçe Opet Sultanlar Ligi'nde şampiyon oldu

Fenerbahçe Opet, Eczacıbaşı Dynavit'i 3-0 mağlup ederek Sultanlar Ligi final serisinde durumu 3-2'ye getirerek şampiyonluğunu ilan etti. Fenerbahçe, toplamda 7. şampiyonluğunu elde etti.

21.04.2024 21:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sultanlar Ligi final serisi beşinci maçında Fenerbahçe Opet, Eczacıbaşı Dynavit'i 3-0 mağlup ederek seride durumu 3-2'ye getirdi ve şampiyonluğunu ilan etti.

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, Sultanlar Ligi 2023-2024 sezonunda mutlu sona ulaştı. Normal sezonu lider tamamlayan sarı-lacivertliler, play-off yarı finalinde Türk Hava Yolları'nı 2-0 eleyerek finale yükseldi. Final serisinde Eczacıbaşı ile karşılaşan Fenerbahçe, 5. maça taşınan seride parkeden 3-0 galip ayrıldı ve durumu 3-2'ye getirdi. Ligde üst üste ikinci kez şampiyon olan sarı-lacivertliler, toplamda 7. şampiyonluğunu elde etti.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Ozan Sarıkaya, Tuncay Sevim

Fenerbahçe Opet: Eda Erdem, Aslı Kalaç, Ana Cristina de Souza, Bojana Daca, Melissa Vargas, Arina Fedorovtseva, Gizem Örge (L), (Magdalena Stysiak, Meliha Diken, Buse Ünal, Cansu Çetin)

Başantrenör: Stefano Lavarini

Eczacıbaşı Dynavit: Tijana Boskovic, Hande Baladın, Elif Şahin, Jovana Stevanovic, Irina Voronkova, Sinead Jack-Kısal, Simge Aköz (L), ( Beyza Arıcı, Alexa Gray, Naz Aydemir)

Başantrenör: Ferhat Akbaş

Setler: 25-18, 25-22, 27-25

Süre: 90 dakika (28, 29, 30) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Fenerbahçe, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe Opet Sultanlar Ligi'nde şampiyon oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Fenerbahçe Opet Sultanlar Ligi'nde şampiyon oldu
    21:12 Fenerbahçe Opet Sultanlar Ligi'nde şampiyon oldu

    Fenerbahçe Opet, Sultanlar Ligi final serisinde Eczacıbaşı Dynavit'i 3-2 yenerek şampiyon oldu. Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde play-off final serisinde Eczacıbaşı'nı 3-0 mağlup eden Fenerbahçe Opet, seriyi 3-2 kazanarak şampiyonluk ipini göğüsledi. Fenerbahçe 25, 18, 25-22 ve 27-25'lik setlerle seriyi 3-2'ye getirerek kupaya uzandı. Fenerbahçe Opet böylelikle Sultanlar Ligi'nde üst üste ikinci kez şampiyonluğu elde etti.


20:46 Eczacıbaşı’nı 3-0 mağlup eden Fenerbahçe Opet, Sultanlar Ligi’nde ikinci kez şampiyon Eczacıbaşı'nı 3-0 mağlup eden Fenerbahçe Opet, Sultanlar Ligi'nde ikinci kez şampiyon
18:57 Selçuk İnan: Seçil Erzan bankanın şube müdürü olmasaydı parayı teslim etmezdim Selçuk İnan: Seçil Erzan bankanın şube müdürü olmasaydı parayı teslim etmezdim
18:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Dolmabahçe’de Heniyye ile görüşmesi dünya basınında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Dolmabahçe'de Heniyye ile görüşmesi dünya basınında
17:30 İYİ Partili Bilge Yılmaz, partisinden istifa etti İYİ Partili Bilge Yılmaz, partisinden istifa etti
16:28 Diyarbakır’da Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret eden şüpheli hakkında tutuklama kararı Diyarbakır'da Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden şüpheli hakkında tutuklama kararı
20:57 Cem Yılmaz eleştirilere sosyal medyadan ateş püskürdü: Salak olmak çok büyük bir ayrıcalık Cem Yılmaz eleştirilere sosyal medyadan ateş püskürdü: Salak olmak çok büyük bir ayrıcalık
20:55 Aslan durdurulamıyor Galatasaray, sahasında Pendikspor’u 4-1 mağlup etti Aslan durdurulamıyor! Galatasaray, sahasında Pendikspor'u 4-1 mağlup etti
20:00 Psikolojisi altüst oldu Bonucci, futbolu bırakıyor mu Psikolojisi altüst oldu! Bonucci, futbolu bırakıyor mu?
19:28 Fransa’da gündem oldu Albert Riera için rakip oyuncuya tokat attı iddiası Fransa'da gündem oldu! Albert Riera için rakip oyuncuya tokat attı iddiası
18:47 Pompalı tüfekle video çekip sosyal medyada paylaşan gençlerden akılalmaz savunma Pompalı tüfekle video çekip sosyal medyada paylaşan gençlerden akılalmaz savunma
18:16 Fenerbahçe’yi bekleyen büyük tehlike 7 yıldız, Beşiktaş derbisinde oynayamayabilir Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike! 7 yıldız, Beşiktaş derbisinde oynayamayabilir
17:13 Marmara’da deniz otobüsü fırtınanın ortasında kaldı Marmara'da deniz otobüsü fırtınanın ortasında kaldı
17:04 Tartışmalar kadın futboluna sıçradı Trabzonspor’dan Fenerbahçe’ye olay gönderme Tartışmalar kadın futboluna sıçradı! Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye olay gönderme
17:03 Bolu’da üniversite öğrencilerini taşıyan panelvan kaza yaptı: 3’ü ağır 15 yaralı Bolu'da üniversite öğrencilerini taşıyan panelvan kaza yaptı: 3'ü ağır 15 yaralı
15:10 Galatasaray - Pendikspor maçının VAR’ına İtalyan hakem Daniele Paterna atandı Galatasaray - Pendikspor maçının VAR'ına İtalyan hakem Daniele Paterna atandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2024 21:42:04. #1.13#
SON DAKİKA: Fenerbahçe Opet Sultanlar Ligi'nde şampiyon oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement