Fenerbahçe Opet-VakıfBank maçının ardından - Son Dakika

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi play-off final serisi dördüncü maçında Fenerbahçe Opet'i deplasmanda 3-2 yenerek seriyi 2-2'ye getiren VakıfBank'ın Başantrenörü Giovanni Guidetti, oyuncularının her şeyi muhteşem yaptığını söyledi.

Guidetti, maçtan sonra yaptığı açıklamada, oyuncularına teşekkür ederek, "Ne yaptılarsa muhteşem yaptılar. Fenerbahçe bitirmeye çok yakındı ama asla bırakmadık. Oyuncularımın bu akşam yaptıkları şey çok zordu. Ama kutlamalar için soğukkanlı ve mütevazi olmalıyız. Bizi başka zorlu bir maç bekliyor." diye konuştu.

Sarı-siyahlı ekibin Brezilyalı smaçörü Guimaraes, Fenerbahçe Opet karşısında asla maçı bırakmadıklarını belirtti.

Takım olarak geri döneceklerine her zaman inandıklarını dile getiren Guimaraes, "Neredeyse kupayı kaybediyorduk, savaşmaya devam ettik. Mantalitemiz, duygularımız, tutkumuzla geri döndük. Artık bir maç kaldı. İki takım da birbirini tanıyor. Asla bırakmayacağız. Fenerbahçe Opet ne yaparsa yapsın savaşmaya devam edeceğiz ve kupayı eve getireceğiz." ifadelerini kullandı.

Orta oyuncu Zehra Güneş ise sahada çok iyi bir atmosfer ve voleybol olduğunu kaydederek, "2-0'dan çok iyi döndük. Biz VakıfBank'ız, pes etmeyi sevmiyoruz. Mutluyum, evimizde oynayacağımız beşinci maça taraftarlarımızı bekliyoruz. Umarım her şey bizim istediğimiz gibi olur." şeklinde görüş belirtti.

Milli voleybolcu, maç sırasında motivasyonlarını nasıl koruduklarıyla ilgili soruya, "Guidetti maçtan önce 'kazanmak için değil, ölmemek için sahaya çıkıyoruz' dedi. Biz de bu mantalite ile oynadık. 2-0 gerideyken bile sahada yaptığımız her hareketle birbirimize güç vermeye devam ettik. Böyle dönebildik." yanıtını verdi.